MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Un piccolo errore che mi è costato caro. Non volevo perdere terreno da Marquez”

Fabio Di Giannantonio si mangia le mani, letteralmente, al termine del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota romano è andato a cadere proprio sul più bello, ovvero quando sembrava tranquillamente in seconda posizione. Un errore in curva 1 pesante, che lo ha privato del miglior risultato della stagione.

La vittoria nella gara odierna è andata, come sempre su questa pista, a Marc Marquez che chiude con 6.3 sul fratello Alex, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 7.0. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 18.7, quinta per Fermin Aldeguer a 18.9, mentre in sesta troviamo Luca Marini a 24.7. Settimo Brad Binder a 24.8, ottavo Jack Miller a 25.7, nono Raul Fernandez a 25.8, mentre completa la top10 Alex Rins a 39.4.

Al termine della gara sulla pista teutonica il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un errore piccolo ma un errore. Ho frenato 5 metri dopo rispetto al giro prima e leggermente più inclinato e sono caduto. Peccato perchè avevo fatto una bella partenza quindi, dopo una bella battaglia con Bezzecchi, ero riuscito ad allontanarmi dal gruppo. Stavo provando a mantenere il distacco da Marc Marquez ma sono finito a terra”.

Fabio Di Giannantonio prosegue: “So bene che Marc Marquez stava andando più veloce di me ma volevo rimanere più o meno a quella distanza. Non so cosa poteva succedere. Magari avevo un po’ più di gomma, magari poteva commettere un errore. So che era complicato, ma volevo rimanere a breve distanza. L’aspetto positivo? Sento sempre più mia la GP25″.