MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Abbiamo fatto un grande step sul bagnato. La GP25 ora mi piace”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso in quarta posizione la Sprint del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 si è dimostrato abbastanza competitivo sul bagnato al Sachsenring, rimontando dall’ottava piazza in griglia con un’ottima partenza e lottando addirittura per il terzo posto nel finale senza riuscire però ad attaccare la Yamaha di Fabio Quartararo,

“Sono molto contento perché oggi abbiamo fatto un grande step sul bagnato rispetto ad inizio stagione. Oggi eravamo a metà classifica, poi in qualifica ho fatto un buon tempo ed in gara sono stati lì a giocarmela fino alla fine. Sono arrivato vicino a Quartararo, ma purtroppo dobbiamo ancora migliorare un po’ in uscita di curva perché la moto si muove tanto e perdo in accelerazione. A parte questo sono contento della Sprint di oggi”, il suo commento a fine giornata.

“In qualifica non avevo un buon feeling, ma è emerso un dato che ci ha fatto capire il motivo per cui ogni tanto ho questa sensazione. Abbiamo fatto quindi una modifica, non estrema, nella direzione che dovevamo prendere e ha funzionato. Mi sentivo molto meglio ed è decisamente uno step. Ancora dobbiamo affinarci sul bagnato per essere veramente fortissimi, ma sono contento“, racconta il ducatista azzurro ai microfoni di Sky Sport.

“La moto adesso mi piace e riesco ad essere più preciso nelle indicazioni riguardo il miglioramento della performance. Ora riesco a fare quello che voglio con questa GP25, mi piace. Il dominio di Marquez? Marc ovviamente è nel suo prime, sta andando fortissimo. Noi ci proviamo a stare lì vicino e a rompergli un po’ le scatole, è l’unico modo per attaccarlo adesso e ci ho provato“, aggiunge Diggia.