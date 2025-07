MotoGP, Enea Bastianini rischia di saltare il GP di Germania: cosa è successo al pilota romagnolo

Presenza a rischio in Germania per Enea Bastianini. Il pilota della KTM Tech3 avrebbe dovuto prendere parte quest’oggi al consueto appuntamento del Media-Day, che precede il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP sul tracciato del Sachsenring.

Il romagnolo, però, è stato fermato per il momento della febbre alta. Un status febbrile in cui Enea si trova dall’inizio di questa settimana e per questo il viaggio in terra teutonica non c’è ancora stato. Da capire che se ci sarà la possibilità per lui di partecipare al week end o se dovrà rinunciare alla tre-giorni della top-class.

“Dall’inizio della settimana Enea Bastianini non si sente bene a causa della febbre alta. Sebbene sperassimo che migliorasse con il passare dei giorni, stamattina ci è stato comunicato che Enea non sta ancora bene e che, per ora, non può venire al Sachsenring. Giovedì non sarà al circuito. Il team darà ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Enea nel corso della giornata“, la nota pubblicata dal Team Tech3.

Una stagione che, allo stato attuale delle cose, ha riservato poche soddisfazioni a Bastianini, in difficoltà nel trovare il feeling con la moto austriaca. Indubbiamente, questo contrattempo non ci voleva e non lo favorisce nel processo di adattamento al mezzo.