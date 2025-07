MotoGP, Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Si salvano Bezzecchi e Bagnaia

Fabio Di Giannantonio trova un exploit inatteso e firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46, dopo aver trovato un buon passo già in FP1 al mattino, si è dimostrato estremamente competitivo anche nel time-attack siglando il nuovo record della pista al Sachsenring in 1’19″071.

Segnali incoraggianti dunque per il “Diggia”, anche se le previsioni meteo indicano un forte rischio pioggia per il prosieguo del weekend che potrebbe stravolgere i valori in campo odierni. Il ducatista italiano ha preceduto in classifica i fratelli Marquez, con un acciaccato Alex a sorpresa davanti al favorito Marc (che si è concentrato però maggiormente sul ritmo con gomme usate), rispettivamente a 337 e 390 millesimi dalla vetta.

Quarto posto a 0.453 per la Yamaha del francese Fabio Quartararo, bravo ad inserirsi subito alle spalle delle migliori Ducati e davanti alla KTM di un veloce Pedro Acosta, 5° a 489 millesimi. Avanzano direttamente in Q2 completando la top10 del venerdì nell’ordine Franco Morbidelli 6°, Marco Bezzecchi 7° su Aprilia, Jack Miller 8° su Yamaha, Francesco Bagnaia 9° e Brad Binder 10° su KTM

Pomeriggio opaco per Pecco, discreto a livello di passo ma non altrettanto efficace sul giro secco con gomme nuove, pagando addirittura 6 decimi dal tempone di Di Giannantonio a parità di moto (GP25). Relegati in Q1 invece tutti gli altri azzurri, che chiudono purtroppo la graduatoria: 18° Luca Marini e 20° Lorenzo Savadori, in attesa di capire se domani scenderà in pista Enea Bastianini.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’19.071 25 26 304.2

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’19.408 26 27 0.337 0.337 302.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’19.461 23 29 0.390 0.053 302.5

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’19.524 28 30 0.453 0.063 300.0

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’19.560 24 27 0.489 0.036 303.3

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’19.592 22 25 0.521 0.032 302.5

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’19.595 23 26 0.524 0.003 305.9

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’19.637 25 28 0.566 0.042 302.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’19.698 23 26 0.627 0.061 306.8

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’19.733 25 26 0.662 0.035 305.9

11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’19.780 25 26 0.709 0.047 303.3

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’19.964 23 25 0.893 0.184 303.3

13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’20.004 26 29 0.933 0.040 304.2

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’20.005 28 30 0.934 0.001 302.5

15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’20.099 26 28 1.028 0.094 303.3

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20.191 24 24 1.120 0.092 300.8

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20.202 17 23 1.131 0.011 301.6

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’20.309 25 27 1.238 0.107 300.8

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’20.668 21 23 1.597 0.359 298.3

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’20.722 27 29 1.651 0.054 301.6