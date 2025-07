MotoGP, copione già scritto o colpo di scena? Marc Marquez arriva al Sachsenring con un doppio filotto vincente da allungare…

Zitto zitto, Marc Marquez ha raggiunto un conseguimento che non era ancora riuscito a nessuno, ovverosia realizzare tre back-to-back consecutivi. El Trueno de Cervera ha infatti primeggiato sia nella Sprint del sabato che nel Gran Premio della domenica ad Aragon, al Mugello e ad Assen. Da quando è nata la gara-dimezzata, non si era ancora visto centauro capace di tanto.

Jorge Martin e Francesco Bagnaia ci erano andati vicini rispettivamente nel 2023 e nel 2024, senza tuttavia mandare a segno tutte e sei le cartucce dell’ipotetico tamburo del revolver (il madrileno e il piemontese avevano trionfato al massimo in cinque eventi agonistici su sei nell’arco di tre weekend). Marquez, invece, non ha mancato un colpo.

Non è detto sia finita qui, perché questa settimana si corre al Sachsenring, uno degli autodromi preferiti dal veterano spagnolo. In tema di filotti, va però rimarcata un’altra dinamica, corollario di quanto appena esposto. Lasciamo da parte le Sprint, Marc ha vinto gli ultimi 3 GP. Spingersi a 4 non sarà banale.

Siamo abituati a identificare l’iberico come un serial winner. A ragione, in virtù dei suoi risultati. Però, a ben guardare, il poker è merce rara. Lo ha calato nell’estate del 2013 (Sachsenring, Laguna Seca, Indianapolis, Brno); c’è stata poi la sensazionale sequenza di 10 affermazioni di fila nelle prime 10 gare del 2014; si è poi compiuta la cinquina di fine 2019 (Misano, Aragon, Buriram, Motegi, Phillip Island). Fine.

In Germania, Marquez avrà dunque l’opportunità di allungare due strisce vincenti diverse. Una tout-court senza precedenti, l’altra personalissima e con pochi pregressi. Il fatto di arrivare così in forma in uno degli autodromi a lui più congeniali rappresenta un incentivo in termini di fiducia e convinzione. Proseguire sulla strada vincente, altro non farebbe che avvicinare viepiù Marc al titolo.

Certo, sarebbe paradossale vedere una – o entrambe – le sequenze interrompersi proprio in uno dei contesti che più soddisfazioni hanno regalato all’iberico. Però, lo sport non è una scienza esatta e di esiti inaspettati se ne vedono di continuo in ogni dove. Il Sachsenring seguirà un copione apparentemente già scritto, oppure riserverà un colpo di scena?

Dopotutto, in termini di filotti, non bisogna dimenticare come se ne sia appena chiuso uno eclatante. Non si parla di moto, bensì di Formula 1. In questo 2025, per la prima volta dal 2013, Lewis Hamilton è rimasto giù dal podio del Gran Premio di Gran Bretagna. La striscia è stata spezzata da un rivale che, sul podio, non era invece mai salito…