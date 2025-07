MotoGP, Claudio Domenicali: “C’è qualcosa che non si sta incastrando per Bagnaia”

Una gestione molto particolare per la Ducati ufficiale. La scuderia di Borgo Panigale si trova a fare i conti con un pilota, Marc Marquez, dominante in lungo e in largo in questo campionato. L’ultima affermazione in Germania è solo l’ultima della serie e il suo vantaggio nella graduatoria è netto.

Un Mondiale, sostanzialmente in ghiaccio, in cui è mancato il ruolo d’antagonista di Francesco Bagnaia. Pecco, ieri dodicesimo, si è preso un podio dal sapor di brodino, ma non è certo quello che vorrebbe da se stesso e dal connubio con la propria moto. Ne ha parlato l’amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali.

“C’è qualcosa che non si sta incastrando, però le motivazioni di oggi sul bagnato sono un po’ diverse e non credo che siano così legate al telaio. Forse quello che si può dire è che quando hai una base con cui hai confidenza, e cambi molto poco da una gara all’altra e da una condizione all’altra, ti dà più fiducia in tutte le condizioni. Fare queste prove continue per cercare di trovare delle soluzioni diverse, non aiuta a prendere una confidenza. Però se non ce l’hai è un po’ un cane che si morde la coda“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Vedremo se il rendimento da Brno (Repubblica Ceca) del pilota tricolore cambierà o se la tendenza è ormai quella che c’è stata finora.