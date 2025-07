MotoGP, Bezzecchi-Martin in Aprilia come Dovizioso-Lorenzo in Ducati? Quando il comprimario ruba la scena alla star annunciata…

Alla luce di quanto sta accadendo in Aprilia, sorge spontanea una riflessione. O provocazione. Chissà che, a breve, la Casa di Noale non si ritrovi con Marco Bezzecchi e Jorge Martin esattamente nella stessa situazione in cui versò Ducati con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo qualche anno fa.

Nel 2016, la Casa di Borgo Panigale (ai tempi agonisticamente subordinata a Honda e Yamaha) fece il proverbiale colpaccio, ingaggiando El Martillo per il 2017 e il 2018. Fu Andrea Iannone a lasciare il posto al maiorchino, nonostante l’azienda bolognese preferisse lui a Dovizioso. Non si raggiunse però l’accordo contrattuale, portando al trasferimento dell’abruzzese in Suzuki.

Dovi rimase dov’era, apparentemente in un ruolo da comprimario. Nessuno gli prestava troppa attenzione. Viceversa, i fatti sono evoluti in maniera imprevedibile. Lorenzo entrò in una spirale negativa, fatta di infortuni e di incapacità di adattarsi alla nuova moto. Vide la luce solo nel 2018, ma si trattò di lampi estemporanei. Contemporaneamente, Dovizioso effettuò il cosiddetto salto di qualità, diventando il “primo degli altri” alle spalle dell’implacabile Marc Marquez, al quale Andrea diede più volte filo da torcere.

Orbene, lo scorso anno tutti i riflettori sono stati puntati sul passaggio di Jorge Martin all’Aprilia. Giustamente, perché l’iberico aveva sfiorato il titolo nel 2023 e si stava giocando quello del 2024 (poi vinto). L’ingaggio di Marco Bezzecchi è passato quasi inosservato. Era semplicemente “l’altro pilota ingaggiato”. Mentre Martinator è arrivato a Noale con la fanfara e il numero 1 sul cupolino, Bez si è presentato in punta di piedi, senza clamore.

Ora Martin proverà a ripartire da capo, per l’ennesima volta, con la RS-GP. Nel frattempo il misconosciuto Bezzecchi ha cominciato a macinare risultati e, da Silverstone in poi, ha sostanzialmente tenuto il passo di Alex Marquez, ovverosia del secondo in campionato, dando talvolta filo da torcere all’onnipresente fratello Marc.

Anzi, diciamo le cose come stanno. Tra Assen e il Sachsenring, Bezzecchi è stato l’avversario più credibile di El Trueno de Cervera. Solo un momento di grazia, oppure la tendenza è quella di trovare Marco in bagarre con il più blasonato omonimo catalano?

Inoltre, se la sua competitività è questa, è lecito aspettarsi un Martinator (almeno) altrettanto minaccioso? Magari non da subito, bensì da Spielberg. Oppure anche lui farà la figura del Lorenzo a fianco di Dovizioso? Tutti quesiti ai quali si troverà risposta nelle prossime gare, cominciando da domenica.