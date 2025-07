MotoGP, Bastianini spiega l’assenza in Germania ed anticipa il suo futuro: “Voglio essere competitivo”

Enea Bastianini ritorna in pista. Il pilota italiano sarà presente questo fine settimana al GP della Repubblica Ceca – dodicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP – dopo aver saltato lo scorso weekend l’appuntamento del Sachsenring. Il forfait aveva suscitato qualche preoccupazione da parte di appassionati e addetti ai ai lavori, complice anche una mancata spiegazione dettagliata su quanto effettivamente successo.

Ma nel media day del giovedì organizzato poche ore prima dell’inizio delle ostilità a Brno, il centauro in forza alla Red Bull ha fornito un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, svelando le ragioni del forfait al Sachsenring:

“Alla fine ho preso un batterio da un’insalata con il pollo; noi lo abbiamo scoperto prima di arrivare qua; l’appendicite è stata solo una conseguenza, perché ero completamente infiammato – ha detto Bastianini ai microfoni di Sky Sport Italia – Quando mi toccavano in quel punto mi faceva malissimo e scattavo, per questo la prima diagnosi è stata quella. Ma dentro di me lo sapevo che poteva essere altro, conosco bene il mio corpo. Domenica sono stato meglio, mi hanno dimesso dall’ospedale”.

Il romagnolo ha poi espresso fiducia circa il fine settimana ceco, facendo intendere di voler rimanere con la scuderia austriaca anche nel futuro: “Stiamo facendo sempre meglio, ad Assen sono andato bene, anche se manca ancora qualcosa sul giro secco: tuttavia finché non avrò le mie sensazioni sulla moto farò fatica ad essere veloce. È molto probabile che rimarrò qui, voglio dimostrare di essere competitivo sulla KTM”.