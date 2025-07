MotoGP, Alex Marquez potrà correre il GP di Germania. Ma a una condizione…

Alex Marquez ci sarà al Sachsenring per il GP di Germania. Il pilota spagnolo, fratello di Marc, è stato dichiarato “FIT” dalla Commissione Medica e quindi potrà prendere parte alla tappa teutonica del Motomondiale. L’indice della mano sinistra, in particolare la “testa del secondo metacarpo”, operata nella notte successiva all’impatto con Pedro Acosta nel GP di Olanda, ad Assen, non presenta particolari problemi per il centauro del Gresini Racing Team.

L’ok è arrivato, ma a una condizione: è stato anche stabilito che, dopo la prima sessione di prove libere, Alex Marquez dovrà sottoporsi a una nuova visita di controllo per stabilire se la condizione della sezione dell’arto sia pienamente recuperata.

“Non c’è dolore per la frattura, solo il tendine è un po’ rigido”, ha dichiarato l’iberico. “Mi sento abbastanza bene, soprattutto perché si tratta della mano sinistra. Se fosse stata la mano destra, sarebbe stato impossibile guidare, perché bisogna usarla molto per frenare. L’obiettivo principale ora è vedere come reagirà il mio fisico nella FP1, ma al momento mi sento pronto per l’intero weekend”.