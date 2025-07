MotoGP, Alex Marquez: “Oggi non avevo molto feeling, avrei firmato per ottenere punti nella Sprint”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Lo spagnolo, dopo la partenza errata, ha recuperato terreno su un Sachenring bagnato, riuscendo a raggiungere e superare nell’ultimo giro Marco Bezzecchi. Si tratta della decima vittoria nelle gare del sabato per il dominatore assoluto del Mondiale.

Secondo, come detto, Marco Bezzecchi (+0.938), beffato solo dal fuoriclasse iberico. Completa il podio la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+4.361), che è riuscito a tenere dietro Fabio Di Giannantonio (+4.683) negli ultimi giri. Quarta piazza per il centauro del VR46 Racing Team. Male invece Francesco Bagnaia che chiude dodicesimo a 22 secondi dal suo compagno di squadra.

Caduta pesante per Franco Morbidelli che si trovava in seconda posizione all’inseguimento di Bezzecchi. L’italiano è stato portato al centro medico per valutare le sue condizioni. Solo ottavo Alex Marquez (+12.347) che, ai microfoni di Sky Sport, ha così giudicato la sua Sprint Race: “La mano ed il dito oggi non sono stati un problema, ho potuto guidare come volevo. Il bagnato è sempre un po’ una lotteria, non avevo molto feeling e non volevo cadere”.

“Alla fine però è stato un sabato molto positivo, prima di venire qui avrei firmato per prendere punti nella Sprint. Sono due, sono pochi ma è meglio di niente. Essere qui per me è già una vittoria. Il bagnato è così, talvolta hai feeling talvolta no, non avevo trazione oggi. La notte mi ha fatto male il dito ma guidando non è stato un problema. Spero che domani sia asciutto, ho più chances di fare bene. L’obiettivo in Germania è fare più punti possibili per difendersi da Pecco”, ha poi concluso lo spagnolo.