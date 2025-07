MotoGP, Alex Marquez ci prova: lo spagnolo va in Germania per ottenere l’idoneità

La voglia di competere. Lo spagnolo Alex Marquez ha dovuto fare i conti con una domenica molto negativa ad Assen (Paesi Bassi), nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il centauro iberico, in sella dalla Ducati GP24 del Team Gresini, è stato protagonista di un incidente dalla dinamica particolare.

In lotta col pilota della KTM Pedro Acosta, Marquez è finito pesantemente sull’asfalto, dopo essere venuto a contatto con Acosta. Il pilota della scuderia austriaca ha urtato involontariamente col corpo la leva del freno della GP24 di Alex e provocato un blocco improvviso dell’anteriore.

Lo spagnolo ha subìto la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra e per questo è stato operato a Madrid per minimizzare la lesione. Messo alle spalle l’intervento chirurgico, l’alfiere del Team Gresini vuol essere tra i protagonisti del prossimo GP di Germania, in programma nel week end dell’11-13 luglio.

Come comunicato ufficialmente dalla squadra italiana, Alex si sottoporrà a un controllo medico con l’obiettivo di essere dichiarato ‘fit’ e quindi ottenere l’idoneità. Non resta che attendere l’esito per capire se il fratello di Marc sarà della partita sul circuito del Sachsenring.