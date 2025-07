Motocross, GP Finlandia 2025: programma, orari MXGP e MX2, streaming

Dopo quindici giorni di pausa, ricomincia il Mondiale 2025 di Motocross. Questo weekend infatti andrà in scena il GP della Finlandia, tredicesimo appuntamento stagionale in scena presso il circuito di Iitti-KymiRing che accoglierà come sempre le classi della MX2 e della MXGP.

Ricordiamo velocemente la situazione: in MX2 a guidare le operazioni al momento è Simon Langenfelder, avanti con 575 punti precedendo il nostro Andrea Adamo, secondo con 523, oltre che Kay de Wolf, non lontano al terzo posto a quota 505.

Nella classe regina invece il leader è Romain Febvre, il quale conduce con 584 distanziando di sessantadue lunghezze Lucas Coenen, secondo 552. Più staccato infine Glenn Coldenhoff, terzo a 411.

Il GP della Finlandia sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste inoltre delle trasmissioni in diretta su Eurosport (palinsesto in via di definizione) e di Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo

CALENDARIO GP FINLANDIA MOTOCROSS 2025

Sabato 12 luglio

15:25 Qualifying Race MX2

16:15 Qualifying Race MXGP

Domenica 13 luglio

12:00 MX2 Gara-1

13:00 MXGP Gara-1

15:00 MX2 Gara-2

16:00 MXGP Gara-2

