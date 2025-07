Moto3: Rueda vuole allungare ancora a Brno in una gara dalle tante incognite

Cambia location, ma non la sceneggiatura. Tra poche ore comincerà infatti il lungo weekend dedicato al GP della Repubblica Ceca, appuntamento numero dodici del Motomondiale 2025 che ritorna dopo ben cinque anni di assenza sul circuito di Brno. I grandi protagonisti, inutile dirlo, saranno sempre Josè Antonio Rueda ed Angel Piqueras, anche se non mancherà qualche altro spunto di riferimento interessante.

Ricordiamo velocemente la situazione: nella classifica piloti al momento l’iberico in sella alla Red Bull KTM amo guida saldamente le operazioni con 203 punti, precedendo il connazionale della MT Helmets MSI, secondo con 130 davanti ad Alvaro Carpe, terzo con 129. Inutile quanto banale dunque dire che l’obiettivo dell’attuale leader è quello di mantenere una distanza di sicurezza sul diretto avversario, racimolando più punti possibili.

Ma c’è un “però”: praticamente tutti i centauri coinvolti nel paddock si ritroveranno ad affrontare una pista per loro inedita. Questo potrebbe consentire ad alcuni di sparigliare le carte, magari in favore di qualche centauro italiano. L’indiziato speciale in tal senso potrebbe essere sempre lui:.Guido Pini.

Il rookie di Borgo San Lorenzo si è reso infatti artefice di un fine settimana davvero significativo al Sachsenring, dove ha centrato il settimo posto cercando di rimanere aggrappato per quanto possibile al gruppo di testa. I fari saranno poi puntati anche sugli altri azzurri, tutti motivati a stupire: da Denis Foggia e Nicola Carraro passando per Stefano Nepa e Dennis Foggia. L’occasione è ghiotta, speriamo si possa sfruttare.