Moto3: Odgen il più veloce nel primo turno di libere al Sachsenring. Rueda insegue

Si apre nel segno di Scott Odgen il venerdì dedicato alle prove libere valide per il GP della Germania, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso il mitico circuito del Sachsenring. Prova solida per il centauro che, nella fattispecie, ha regolato il sempre temibile leader Josè Antonio Rueda.

Nello specifico il pilota in forza al Team CIP Green Power ha fermato il cronometro a 1:25.707, rifilando 0.127 proprio allo spagnolo della Red Bull KTM Ajo, secondo davanti ad un consistente Joel Kelso (LEVEL UP-MTA), terzo con +0.1666.

Quarto posto invece per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il quale ha racimolato uno scarto di +0.296 piazzandosi davanti alle Leopard Racing di Adrian Fernandez (+0.306) e David Almansa (+0.377). Indietro invece Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), tredicesimo a +0.800.

Il miglior italiano del lotto è stato Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ottavo a +0.408, fuori dalla top 14 invece Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quindicesimo a +1.239. Diciannovesimo invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) con +1.859, ventunesimo infine Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) con +1.926.