Moto3, meraviglia Guido Pini! Prima pole per il rookie azzurro a Brno

La prima volta non si scorda mai. Guido Pini ha conquistato la pole position al GP della Cechia, tappa numero dodici del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il circuito di Brno. Prestazione eccezionale per il rookie azzurro, il quale sta proseguendo settimana dopo settimana un percorso di crescita importantissimo. Il talento italiano, già apparso in grande spolvero durante il weekend del Sachsenring, ha compiuto l’impresa nel’ultimo time attack, togliendosi lo sfizio di spodestare il grande protagonista di questa stagione Manuel Gonzalez.

Nello specifico il centauro in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 2:05.019, segnando il nuovo record della pista precedendo di 0.026 il pilota spagnolo in forza alla Red Bull KTM Ajo, secondo davanti ad un consistente David Munoz ((Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo a +0.038. In seconda fila invece David Almansa (Leopard Racing) che, con uno scarto di +0.072, si ritroverà al fianco dell’altro interessante rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quinto a +0.156. Segue il compagno di scuderia Dennis Foggia, sesto a +0.169.

Benissimo inoltre anche Marco Morelli (DENNSI Racing – BOE), pronto a partire dalla terza fila dopo aver ottenuto la nona piazza con +0.557 fermandosi alle spalle di Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), settimo a +0.251, ed Adrian Fernandez (Leopard Racing), ottavo a +0.375. Solo decimo invece Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) con +0.582. Tredicesimo posto invece per Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) con +0.918, mentre Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Leonardo Abruzzo si sono fermati in Q1.