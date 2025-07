Moto3, José Antonio Rueda fa il vuoto a Brno e blinda anche la generale. Foggia 5°, Pini completa la top10

José Antonio Rueda sa solo vincere. Il nativo di Siviglia, infatti, domina in maniera netta il Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, con l’ennesima dimostrazione di forza della sua annata. Sul tracciato di Brno il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha rifilato una lezione a tutti. Ha preso il comando, ha iniziato a mettere a segno una fila di giri veloci uno dopo l’altro e se n’è andato in maniera amplissima. Gli inseguitori lo hanno rivisto solamente al traguardo.

Con questo successo, il settimo del campionato, il pilota classe 2005 mette ormai in ghiaccio la classifica generale. Rueda, infatti, si presenta alle vacanze estive con 228 punti e un margine di vantaggio di 85 lunghezze su Angel Piqueras e 96 su Alvaro Carpe, oggi fuori dalla top10. Quarto Maximo Quiles con 126 punti.

Come detto, quindi, il successo è andato a José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha aperto un ennesimo festival spagnolo. Alle sue spalle, infatti, troviamo i connazionali Maximo Quiles (CFMoto Aspar) secondo a 3.471 e David Munoz (KTM Intact GP) terzo (partiva ultimo) a 3.495. Ai piedi del podio, invece, Angel Piqueras (Honda Leopard) a 3.559. Quinta posizione per il migliore degli italiani, Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 3.689, quindi di nuovo altri due spagnoli: Adrian Fernandez (Honda Leopard) sesto a 3.867 e David Almansa (Honda Leopard) settimo a 4.420-

Ottava posizione per l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 5.579, nona per il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 5.597 mentre chiude la top10 Guido Pini (KTM IntactGP) a 5.985 dopo essere partito dalla pole position. Si ferma in 17a posizione Stefano Nepa (Honda SIC58) 27.274, mentre non concludono la gara, invece, Riccardo Rossi (Honda Snipers) caduto nel corso del quinto giro e Nicola Carraro (Honda Snipers) nel corso dell’ultimo giro.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori Pini non è impeccabile e Rueda e Quiles lo sopravanzano. Alle loro spalle Almansa, Foggia, Carraro e Piqueras e le consuete battaglie della Moto3. Munoz, nel frattempo, inizia subito la sua rimonta e si porta in undicesima posizione già nel corso del secondo giro. Si arriva al quinto dei 16 giri in programma con Rueda che precede Foggia e Quiles, quarto Piqueras, quindi Fernandez, Almansa e Pini. Munoz, intanto, è in ottava posizione e ha cancellato la partenza dal fondo del gruppo. Cade, invece, Riccardo Rossi.

A metà gara Rueda prova la fuga. Lo spagnolo, infatti, inanella 4 giri consecutivi da record in 2:05 alto e porta il suo margine a un secondo su Foggia, Quiles e Munoz. Pini, invece, inizia a perdere terreno e, assieme a Carraro, accusa oltre 2 secondi dai primi. Il leader della classifica generale prosegue nel suo forcing, raggiunge addirittura il 2:05.5 e porta il suo margine a 1.5 su Quiles e Foggia. Rueda non si ferma e tocca addirittura il 2:05.454 nel corso del 12° giro e scappa a 3.1 su Quiles e Foggia. Poi Piqueras, Fernandez, Munoz e Almansa. Il finale si trasforma in una passerella per Rueda che festeggia il successo di Brno precedendo Quiles (al quinto podio in otto gare) e Munoz.