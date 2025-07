Moto3: Josè Antonio Rueda al Sachsenring per confermare il suo status

Al Sachsenring per proseguire la scalata verso il titolo. Scalda i motori Josè Antonio Rueda, pronto a disputare il GP della Germania, atto numero undici del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo weeekend presso l’iconico circuito collocato nella periferia di Hohenstein-Ernstthal.

Impegno non facile per lo spagnolo in forza alla Red Bull KTM Ajo, reduce dalla bella vittoria rimediata in quel di Assen, dove è arrivato fino a questo 187 punti in classifica, sessantanove in più del compagno di squadra nonché connazionale Alvaro Carpe (118) e settanta rispetto ad Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), terzo a quota 117.

A prescindere da tutto, si tratterà di un vero e proprio test per l’iberico, motivato a mettere sul piatto una prova di forza nella stessa pista che vide trionfare la scorsa stagione lo scatenatissimo David Alonso, dominatore assoluto dell’annata sportiva 2024, anche se come normale che sia ci saranno diversi concorrenti a volerlo insidiare.

Attesa poi per la compagine italiana, orfana sia di Mattia Bertelle che di Luca Lunetta, quest’ultimo alle prese con il recupero dopo la spaventosa caduta avvenuta in Olanda. Fari puntati quindi su Dennis Foggia (CFMoto Aspar Racing Team), Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), il rookie Guido Pini (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) e Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team).