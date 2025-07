Moto3, Alvaro Carpe svetta nelle pre-qualifiche di Brno. Pini ottimo 4°, Foggia e Carraro in top14

Alvaro Carpe ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Brno, finalmente asciutto e risparmiato dalla pioggia, i piloti della classe più leggera hanno potuto spingere al massimo (dopo una FP1 con asfalto bagnato) andando a caccia della agognata top14 che, in occasione delle qualifiche di domani, permetterà di passare direttamente alla Q2. Le sorprese non sono mancate, con Angel Piqueras quindicesimo su tutte.

Il miglior tempo della sessione, come detto, porta la firma dello spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) in 2:05.840 nuovo record del rientrante tracciato ceco. Alle sue spalle altri due connazionali come José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 157 millesimi di distacco e Maximo Quiles (CFMoto Aspar) terzo a 334. Il primo degli italiani è Guido Pini (KTM IntactGP) che conquista una brillante quarta posizione a 371 millesimi da Carpe e, soprattutto, conferma la sua crescita di queste ultime settimane.

Quinta posizione per l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 438 millesimi dalla vetta, sesta per lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 490, mentre è settimo l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 514. Ancora un italiano in ottava posizione, Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 563 millesimi, quindi nono il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 590, decimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 797, undicesimo l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 806, quindi 12° il nostro Nicola Carraro (Honda Snipers) a 859, 13° lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 869, infine completa la top14 il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 872.

Come detto la sorpresa odierna è la quindicesima posizione dello spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 985 millesimi che, di conseguenza, domani dovrà passare dalla Q1. Si ferma in 16a posizione Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 1.074, quindi 17° Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.125, mentre chiude il gruppo in 25a posizione Leonardo Abruzzo (Honda GRYD) a 2.468. A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della giornata di domani che inizierà già alle ore 08.40 con la seconda sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 12.50 con la Q1.