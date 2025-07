Moto3, Adrian Fernandez è il più veloce sul bagnato del Sachsenring. FP2 interlocutoria verso le qualifiche

Adrian Fernandez ha chiuso al comando una bagnata seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato del Sachsenring, la pioggia caduta nel corso della notta ha reso viscido l’asfalto, con i piloti costretti ad usare le gomme da bagnato per un turno importante. Per quale motivo? Le previsioni meteo parlano di precipitazioni lungo tutto il corso del sabato teutonico, per cui i protagonisti hanno potuto svolgere un primo allenamento in queste condizioni.

Il miglior tempo della FP2, come detto, porta la firma dello spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) in 1:34.623 con 73 millesimi di vantaggio sul connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard), quindi terza posizione per lo svizzero Noah Dettwiler (KTM CIP) a 349. Quarta posizione per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 401 millesimi, quinta per il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 409, mentre il sesta troviamo il neozelandese Cormac Buchanan (KTM BOE) a 459.

Settima posizione per lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 497 millesimi, ottava per il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 556, quindi nona per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 585, mentre completa la top10 il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 686. Si ferma in 12a posizione Guido Pini (KTM IntactGP) a 823 millesimi, quindi 17° Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.632 e 18° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.635. Non va oltre la 23a posizione Leonardo Abruzzo (KTM BOE) a 2.216, quindi 25° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 3.495, mentre è 26° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 3.758.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.50 con la Q1 e che andranno a completare lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00.