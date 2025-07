Moto2, Tony Arbolino svetta nella prima sessione di libere a Brno. Quarto Vietti

Inizia con il botto il weekend di Tony Arbolino. Il piota italiano si è infatti imposto in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, tappa numero dodici del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena presso il circuito di Brno.

Nello specifico il centauro in forza alla BLU CRU Parma Yamaha Moto2 ha segnato il tempo di 2:11:153, precedendo di 0.430 il compagno di scuderia Izan Guevara, secondo davanti alla CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, terzo con un ritardo di +0.771.

Molto bene inoltre anche Celestino Vietti (SpeedRS Team), al ridosso della top 3, quindi al quarto posto malgrado il gap di +0.995. Seguono inoltre Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing Team), quinto a +1.039, Berry Baltus (Fantic Racing LiNO SONEGO), sesto a +1.079 oltre che il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), settimo a +1.126.

Rimasto attardato invece Aron Canet (Fantic Racing LiNO SONEGO), diretto rivale di Gonzalez che si è dovuto accontentare addirittura della ventesima moneta con un ritardo di 2.093.