Moto2: Roberts si impone anche nell’ultima sessione di libere a Brno, quinto Arbolino

Termina ancora nel segno di Joe Roberts la terza e ultima sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, dodicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo weekend presso il circuito di Brno. Buona prova quello del centauro in sella alla OnlyFans American Racing Team (già in testa nelle pre-qualifiche), unico ad essere sceso oltre la soglia del minuto e cinquantotto basso.

Nello specifico il pilota ha fermato il cronometro a 1:58.444, precedendo di 0.415 il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo davanti alla ELF Marc VDS Racing Team di Filip Salac, terzo con una differenza di +0.659.

Quarto posto poi per Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) che, con uno scarto di +0.730, ha preceduto Tony Arbolino (BLU CRI Parma Yamaha Moto2), quinto a +0.858 e con buone possibilità di incidere in occasione delle qualifiche. Completano la top 10 Barry Baltus (Fantic Racing LiNO SONEGO), sesto a +0.949, Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), settimo a +0.961, Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), ottavo a +0.987, Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), nono a +0.955, ed un ottimo Mattia Pasini (Fantic Racing LiNO SONEGO), decimo a +1.014.

Quattordicesimo infine Celestino Vietti (SpeedRS Team), il quale ha guadagnato un gap di +1.157. Segue Aron Canet (Fantic Racing LiNO SONEGO), diretto avversario di Gonzalez e quindicesimo con +1.357.