Moto2, Roberts anticipa la pioggia ed è il più veloce nelle pre-qualifiche di Brno. Super Pasini, in Q1 Arbolino

Joe Roberts sfrutta nel migliore dei modi i primi minuti sull’asciutto e firma il miglior crono delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. L’arrivo della pioggia a Brno ha poi congelato la classifica fino al termine della sessione, perché ormai era diventato impossibile girare con gomme slick.

Lo statunitense dell’American Racing Team ha comunque fatto in tempo ad avvicinare addirittura l’1:58, realizzando un tempo di 1’59″032 e battendo di quasi due secondi e mezzo il precedente record della pista ceca firmato da Alex Marquez nel 2019. Roberts ha rifilato oltre mezzo secondo al resto della concorrenza, dimostrando un ottimo feeling nei primi giri del weekend in condizioni di asfalto asciutto e candidandosi ad un possibile ruolo da protagonista verso le qualifiche e la gara.

Il padrone di casa Filip Salac (team Marc VDS) si è inserito al secondo posto con un gap di 542 millesimi, mentre il leader del campionato Manuel Gonzalez ha chiuso in terza piazza a 572 millesimi dalla vetta. La wild card Mattia Pasini ha stupito tutti a 39 anni attestandosi in sesta piazza a 0.874 millesimi da Roberts, togliendosi la soddisfazione di battere alcuni big della categoria come Aron Canet (7° a 0.875) e Jake Dixon (8° a 0.959) oltre agli altri italiani Celestino Vietti (10° a 1.058) e Tony Arbolino, solo 17° a 1.351 e costretto a passare domani dal Q1.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP CECHIA MOTO2 2025

1 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’59.032 4 7 264.7

2 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’59.574 4 11 0.542 0.542 266.0

3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’59.604 6 7 0.572 0.030 270.6

4 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’59.719 5 6 0.687 0.115 270.6

5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’59.771 6 9 0.739 0.052 271.3

6 54 Mattia PASINI ITA Fantic Racing Redemption KALEX 1’59.906 6 8 0.874 0.135 266.6

7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1’59.907 6 8 0.875 0.001 264.7

8 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’59.991 2 5 0.959 0.084 267.3

9 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’00.022 5 7 0.990 0.031 267.9

10 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’00.090 6 9 1.058 0.068 270.6

11 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2’00.140 7 8 1.108 0.050 270.0

12 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2’00.154 5 8 1.122 0.014 267.3

13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’00.167 2 7 1.135 0.013 269.3

14 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2’00.220 7 10 1.188 0.053 267.9

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2’00.234 5 6 1.202 0.014 271.3

16 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2’00.325 7 8 1.293 0.091 268.6

17 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’00.383 3 8 1.351 0.058 270.6

18 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2’00.487 4 7 1.455 0.104 271.3

19 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 2’00.506 2 8 1.474 0.019 265.3

20 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2’00.667 3 7 1.635 0.161 266.0

21 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2’00.678 7 8 1.646 0.011 271.3

22 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’00.752 2 6 1.720 0.074 267.3

23 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’01.012 6 8 1.980 0.260 270.6

24 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’01.058 2 7 2.026 0.046 270.0

25 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 2’01.060 2 8 2.028 0.002 269.3

26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’01.314 7 8 2.282 0.254 267.3

27 23 Taiga HADA JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’02.255 6 8 3.223 0.941 267.9

28 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2’02.448 4 6 3.416 0.193 264.0

29 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 2’02.848 2 8 3.816 0.400 267.3

30 40 Milan PAWELEC POL AGR Team Fusport KALEX 2’03.130 5 7 4.098 0.282 263.4