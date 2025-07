Moto2: Joe Roberts trionfa al GP della Cechia, Gonzalez allunga in classifica

Termina con il trionfo di Joe Roberts il GP della Cechia, appuntamento numero dodici del Motomondiale 2025 di Moto2 appena concluso sul tracciato di Brno. Ritorno alla vittoria per lo statunitense, di nuovo sul gradino più alto del podio dopo Mugello 2024.

Prova perfetta per il nordamericano anche da un punto di vista strategico, in quanto si è rivelato uno dei pochissimi ad optare per la gomma dura all’anteriore. Il centauro in forza alla OnlyFans American Racing Team ha preso il comando delle operazioni al nono giro, superando così il poleman Barry Baltus, poi piazzatosi secondo con un gap di +1.079.

Sul gradino più basso si è poi piazzata la Liqui Moly Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez (+3.625). Una terza posizione che vale oro per il leader della classifica mondiale, considerato il ritiro di Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGo), caduto al primo giro, oltre che di Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), out al giro numero 8.

Da segnalare poi quanto fatto da Celestino Vietti (SpeedRS Team), quinto a +7.494 alle spalle di Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quarto a +7.365. Indietro invece Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), diciannovesimo a +23.592. Caduta invece per Mattia Pasini (Fantic Racing LINO SONEGO).

Manuel Gonzalez adesso vanta un vantaggio di 25 punti rispetto ad Aron Canet. Lo spagnolo guida infatti con 188 punti contro i 163 del diretto avversario. Terzo ora Barry Baltus a quota 134. Celestino Vietti è ottavo con 90, mentre Arbolino è diciassettesimo con 34.