Moto2, Joe Roberts svetta nella FP1 del Sachsenring. Gonzalez 3°, Vietti chiude la top10

Joe Roberts ha chiuso al comando una combattutissima prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato del Sachsenring abbiamo assistito ad un turno regolare con i piloti che hanno potuto iniziare a fare la conoscenza con il particolare lay-out della pista teutonica, una delle più tortuose del calendario con le curve verso sinistra che dominano la scena. L’equilibrio, almeno per il momento, è letteralmente assoluto. I primi 7, per esempio, sono racchiusi in appena 161 millesimi, quindi allargando lo sguardo la top10 si chiude in 309 millesimi, mentre in nove decimi vediamo ben 19 piloti.

La migliore prestazione del turno mattutino porta la firma del lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:23.072, davanti al britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che si ferma a 15 millesimi dalla vetta. Terza posizione per il leader della classifica generala, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 67 millesimi, quarta per il ceco Filip Salac (Boscoscuro Marc VDS) a 103, mentre è quinto lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 147.

Si ferma in sesta posizione lo spagnolo Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 153 millesimi, davanti al colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) settimo a 161, quindi ottavo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 230, nono il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) a 253, mentre Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) completa la top10 a 309. Non va oltre l’11a posizione lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 326, quindi 17° il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 810 mentre chiude solamente 22° Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 1.012, confermando le difficoltà di questa stagione.

A questo punto la classe mediana si concentra in direzione delle pre-qualifiche che scatteranno alle ore 14.05 e che andranno a comporre la top14 che, nella giornata di domani, potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.