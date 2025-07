Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!

Jake Dixon doma il bagno e conquista la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato del Sachsenring, condizionato dalla pioggia che sta cadendo sin dalle prime ore della giornata, abbiamo vissuto due manche elettrizzanti, con errori, cadute e colpi di scena a non finire. Non solo, i primi della classifica generale sono tutti oltre la decima posizione!

La pole position, come detto, è andata al britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che, proprio in extremis, ha fatto segnare un 1:33.487 con soli 70 millesimi di vantaggio sul belga Barry Baltus (Kalex Fantic) che sognava già di avere messo a segno la prestazione migliore, mentre chiude la prima fila un redivivo Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) terzo a 75 millesimi, ancora una volta efficace in queste condizioni.

Quarta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 101 millesimi, l’ultimo con distacchi accettabili, quinta per lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 1.343, mentre è sesto il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 1.505. Si classifica in settima posizione lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 1.678, quindi ottava per i suo connazionali Alonso Lopez (Boscoscuro HDR) a 1.792 e nona per Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) a 1.818. Completa la top10, infine, lo statunitense Joe Roberts (Kalex American).

Come detto, i contendenti al titolo sono tutti fuori dalle prime 10 posizioni. Si piazza 12°, per esempio, lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 2.716 dalla vetta, quindi è solo 16° Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 4.712, davanti al colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 5.008, mentre è addirittura 18° a 6.418 Celestino Vietti (Boscoscuro HDR). Disastrose le qualifiche anche per il terzo della classifica generale, il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) che, in evidente difficoltà in queste condizioni, non va oltre la 25a posizione, complicandosi terribilmente la domenica.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista della giornata di domani che vedrà la gara che, come tradizione, prenderà il via alle ore 12.15 e che ci darà una mano a chiarire se il campionato proseguirà come una lotta a due, oppure se vedremo davvero inserimenti ulteriori nella graduatoria generale.