Moto2: fulmine Tony Arbolino nella FP2 al Sachsenring. Secondo Holgado

Fulmine Tony Arbolino. Il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP della Germania, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito del Sachsenring.

Prestazione importante per il centauro in forza alla BLU CRU Parma Yamaha Moto2, abile a segnare in una pista umida il tempo di 1:31.613 scavando un solco profondo sul competitivo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), secondo con +0.957, oltre che su Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), terzo con un ritardo di +1.040.

Quarto posto invece per David Alonso (CFMOTO Aspar Team), il quale ha racimolato uno scarto di +1.104 piazzandosi davanti alla Italtrans Racing Team di Diogo Moreira (+1.126) e alle Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet (+1.126) e Barry Baltus (+1.224). Più contratto invece il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Molto Dynavolt Intact GP), solo decimo a +1.547.

Fuori dalla top 20 infine il secondo italiano in lizza, Celestino Vietti (ieri leader nel secondo turno), ventunesimo con +2.950. A partire dalle 13:45 cominceranno le qualifiche.