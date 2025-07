Moto2, Barry Baltus centra la pole a Brno. Mattia Pasini migliore degli italiani

Barry Baltus ha conquistato la pole position del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Brno il pilota belga ha centrato la sua prima partenza al palo della carriera nella classe mediana, piegando Joe Roberts Che sembrava il grande favorito di questo sabato.

Barry Baltus (Kalex) ha fatto segnare un 1:58.322 con un margine di vantaggio di appena 20 millesimi sullo statunitense Joe Roberts (Kalex) mentre completa la prima fila lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex) a 257.

Quarta posizione per Manuel Gonzalez (Kalex) a 389 millesimi dalla pole position, quinta per il connazionale Daniel Holgado (Kalex) a 483, mentre in sesta troviamo l’australiano Senna Agius (Kalex) a 568. Settimo tempo per il britannico Jake Dixon (Boscoscuro) a 658 millesimi, ottavo per un clamoroso Mattia Pasini (Kalex) che, da wildcard, ha chiuso a 697 millesimi.

Nono il padrone di casa Filip Salac (Boscoscuro) a 781 millesimi, quindi completa la top10 lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro) a 821, subito davanti a Celestino Vietti 11esimo a 825. Si ferma in 19a invece Tony Arbolino. A questo punto la classe mediana si prepara in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 12.15 e metterà sul piatto 25 punti fondamentali per chiarire la situazione della corsa verso il titolo.