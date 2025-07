Mondiali tuffi grandi altezze 2025, il programma di domani (26 luglio): orari, tv, italiani in gara

Terza giornata ai Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A Singapore si assegnano le prime medaglie e saranno quelle della gara femminile dai 20 metri. In finale si è qualifica anche Elisa Cosetti, che ha concluso al dodicesimo posto dopo i primi quattro round.

Una qualificazione arrivata un po’ con il brivido, visto che dopo l’obbligatorio odierno (doppio indietro con due avvitamenti) da 64.60 si era trovata a rischio. Una situazione completamente sistemata con un eccellente triplo ritornato con mezzo avvitamento da 91.20 punti, con tutti i giudici che hanno dato 8.

A vincere questa prima fase di gara è stata Rhiannan Iffland con un punteggio di 351.40. L’australiana va a caccia della terza vittoria consecutiva ed è davvero la grandissima favorita per la finale di domani, dove bisogna ricordare che le tuffatrici conserveranno i punteggi degli obbligatori, mentre verranno scartati quelli dei due tuffi liberi.

La terza giornata dei Mondiali 2025 di tuffi dalle grandi altezze sarà in programma venerdì 25 luglio. L’evento sarà coperto in diretta televisiva da Rai Sport e Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, mentre in diretta streaming si potranno seguire su Rai Play, SkyGo, NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE OGGI 2025

Sabato 26 Luglio (Orari italiani)

Ore 5.00: Round 5 gara femminile

Ore 5.30: Round 6 gara femminile

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2025: ITALIANI IN GARA

Round 5-6 gara femminile – Elisa Cosetti