Mondiali tuffi grandi altezze 2025, il programma di domani (25 luglio): orari, tv, italiani in gara

Seconda giornata fondamentale ai Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A Singapore, infatti, domani si decideranno i finalisti (quattordici) sia della gara femminile dai 20 metri, sia di quella maschile dai 27 metri. La finale delle donne è in programma sabato, mentre quella degli uomini sarà domenica.

Bisogna ricordare la formula di questa rassegna iridata dei tuffi dalle grandi altezze. Dopo i primi quattro round infatti si qualificano alla finale i migliori quattordici atleti. Nell’ultimo atto della competizione verranno presi in considerazione solo i due tuffi obbligatori di oggi e domani, mentre verranno scartati quelli liberi, che verranno sostituiti proprio dai due della finale.

L’Italia è rappresenta in campo femminile da Elisa Cosetti, mentre al maschile sono presenti Davide Baraldi ed Andrea Barnabà. Gli azzurri hanno come obiettivo primario quello di entrare in finale (certamente più complicato per gli uomini essendo 23) e poi ottenere il miglior piazzamento possibile.

La seconda giornata dei Mondiali 2025 di tuffi dalle grandi altezze sarà in programma venerdì 25 luglio. L’evento sarà coperto in diretta televisiva da Rai Sport e Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, mentre in diretta streaming si potranno seguire su Rai Play, SkyGo, NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE OGGI 2025

Venerdì 25 Luglio (Orari italiani)

Ore 5.00: Round 3-4 gara femminile

Ore 8.00: Round 3-4 gara maschile

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2025: ITALIANI IN GARA

Round 3-4 gara femminile – Elisa Cosetti

Round 3-4 gara maschile – Davide Baraldi, Andrea Barnaba