Mondiali tuffi grandi altezze 2025, il programma di domani (24 luglio): orari, tv, italiani in gara

Domani sempre a Singapore cominciano i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. Un evento che riesce a regalare sempre grande spettacolo. Si comincerà con i primi round della gara femminile dai 20 metri e poi con quelli anche della gara maschile dai 27 metri.

In casa Italia saranno presenti tre azzurri. Nella prova femminile toccherà ad Elisa Cosetti, che ha vinto una fantastica medaglia di bronzo agli Europei di Roma nel 2022. Tra gli uomini, invece, toccherà ad Andrea Barnabà e Davide Baraldi, che proveranno ad ottenere il miglior piazzamento possibile.

I Mondiali 2025 di tuffi dalle grandi altezze saranno in programma da giovedì 24 a domenica 27 luglio. L’evento sarà coperto in diretta televisiva da Rai Sport e Sky Sport Mix, mentre in diretta streaming si potranno seguire su Rai Play, SkyGo, NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE OGGI 2025

Giovedì 24 Luglio (Orari italiani)

Ore 5.00: Round 1-2 gara femminile

Ore 8.00: Round 1-2 gara maschile

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: probabile RaiSport HD, Sky Sport Mix

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2025: ITALIANI IN GARA

Round 1-2 gara femminile – Elisa Cosetti

Round 1-2 gara maschile – Davide Baraldi, Andrea Barnabà