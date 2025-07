Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (30 luglio): orari, tv, italiani in gara

Mercoledì 30 luglio all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-5 lo schedule prevede i preliminari della gara femminile dalla piattaforma e l’atto conclusivo del sincro misto dal trampolino 3m.

In casa Italia l’italo-canadese Sarah Jodoin Di Maria andrà a caccia della qualificazione per la finale, nella specialità più complicata e affascinante del programma iridato. La nostra portacolori punterà sulla consistenza di rendimento, non avendo un programma ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Nella finale del sincro mixed la coppia Chiara Pellacani/Matteo Santoro vorrà lasciare il segno e dare seguito a un connubio che in passato ha portato medaglie e regalato alla squadra azzurra tante soddisfazioni. Pellacani si è tolta la soddisfazione di vincere la sua prima medaglia a livello individuale in una rassegna iridata e avrà dalla sua l’entusiasmo per trascinare Santoro.

La quinta giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-5.

MONDIALI TUFFI 2025

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 piattaforma 10m donne – Preliminari – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211).

Ore 11.00 trampolino 3m sincronizzato mixed – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 30 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 piattaforma 10m donne – Preliminari – Sarah Jodoin di Maria

Ore 11.00 trampolino 3m sincronizzato mixed – Chiara Pellacani, Matteo Santoro

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (piattaforma 10m donne – Preliminari), RaiSport HD (trampolino 3m sincronizzato mixed), Sky Sport Uno (trampolino 3m sincronizzato mixed – Finale), Sky Sport Arena (piattaforma 10m donne – Preliminari), Sky Sport Mix (programma completo).

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW (programma completo).

Diretta live testuale: OA Sport (programma completo).