Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (29 luglio): orari, tv, italiani in gara

Martedì 29 luglio all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-4 lo schedule prevede i preliminari e le finali della gara del sincro femminile dal trampolino tre metri e il sincro maschile dalla piattaforma.

In casa Italia fari puntati sulla coppia composta da Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. La classe 2002 romana torna in gara, dopo il bronzo mondiale dal metro, e insieme alla sua compagna di Nazionale spera di trovare l’amalgama giusta per poter avere delle ambizioni in questo particolare format.

Dalla piattaforma saranno i giovani Riccardo Giovannini e Simone Conte che avranno come obiettivo principale l’ingresso in finale. Una coppia dal sapor di investimento futuro, su cui si vuol lavorare per elevare i coefficienti e aumentare la propria competitività.

La quarta giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-4.

MONDIALI TUFFI 2025

Martedì 29 luglio (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m sincro donne – Preliminari – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Ore 06.00 piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Ore 09.30 trampolino 3m sincro donne – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

Ore 11.30 piattaforma 10m sincro uomini – Finale – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

AZZURRI IN GARA

Martedì 29 luglio (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m sincro donne – Preliminari – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

Ore 06.00 piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari – Simone Conte, Riccardo Giovannini

Ore 09.30 trampolino 3m sincro donne – Finale – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini (eventuali)

Ore 11.30 piattaforma 10m sincro uomini – Finale – Simone Conte, Riccardo Giovannini (eventuali)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (trampolino 3m sincro donne – Preliminari; piattaforma 10m sincro uomini – Finale), RaiSport HD (piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari; trampolino 3m sincro donne – Finale), Sky Sport Uno (piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari; trampolino 3m sincro donne – Finale; piattaforma 10m sincro uomini – Finale), Sky Sport Arena (trampolino 3m sincro donne – Preliminari; piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari), Sky Sport Mix (programma completo).

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW (programma completo).

Diretta live testuale: OA Sport (programma completo).