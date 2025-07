Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (27 luglio): orari, tv, italiani in gara

Domenica 27 luglio assisteremo alla seconda giornata dei tuffi nell’OCBC Aquatic Center di Singapore, sede di quest’edizione 2025 dei Mondiali degli sport acquatici, mentre andrà in archivio la rassegna dedicata ai tuffi dalle grandi altezze, con la finale maschile dalla torre di 27 metri sull’isola di Sentosa.

Il tutto prenderà il via alle 04.00 nostrane con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che avranno come obiettivo quello di rientrare nella top-12 qualificante per la finale prevista alle 11.30 nostrane. Non sarà semplice, ovviamente, visto il livello della competizione. Verosimile pensare che gli atleti cinesi monopolizzeranno la scena e gli azzurri dovranno essere il più “puliti” possibili nelle proprie esecuzioni per poi giocarsi le proprie chance nell’atto conclusivo.

Dalle 05.00 avremo i nomi dei medagliati, come detto, dalle grandi altezze. Andrea Barnabà e Davide Baraldi terranno alto il vessillo italico, puntando a punteggi di un certo livello per un piazzamento di prestigio. Alle 09.00 andrà in scena la finale del sincro mixed dalla piattaforma, con Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini protagonisti.

I Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godranno della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare.

MONDIALI TUFFI 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Ore 04.00: trampolino 1m uomini (preliminari) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Mix (211)

Ore 05.00-6.30: grandi altezze uomini, round 5-6 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Ore 09.00: piattaforma 10m sincro mixed (finale) – Diretta tv su RaiSport HD Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

Ore 11.30: trampolino 1m uomini (finale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

AZZURRI IN GARA

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Ore 04.00: trampolino 1m uomini (preliminari) – Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

Ore 05.00-6.30: grandi altezze uomini, round 5-6 – Andrea Barnabà e Davide Baraldi

Ore 09.00: piattaforma 10m sincro mixed (finale) – Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini

Ore 11.30: trampolino 1m uomini (finale) – Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (eventuali)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (preliminari e finale trampolino 1m uomini, tuffi dalle grandi altezze), Rai Sport HD (finale piattaforma 10m sincro mixed), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze e finali piattaforma 10m sincro mixed e trampolino 1m uomini), Sky Sport Arena (finale piattaforma 10m sincro mixed), Sky Sport Mix (preliminari e finale trampolino 1m uomini).

Diretta streaming: Rai Play (tuffi dalle grandi altezze, finali piattaforma 10m sincro mixed e trampolino 1m uomini), SkyGo (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), NOW (tuffi dalle grandi altezze e tuffi).

Diretta live testuale: OA Sport (tuffi dalle grandi altezze, finali piattaforma 10m sincro mixed e trampolino 1m uomini).