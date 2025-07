Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (1° agosto): orari, tv, italiani in gara

Venerdì 1° agosto all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena la settima giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-7 lo schedule prevede i preliminari della gara femminile dal trampolino tre metri, semifinale e finale della gara maschile dal trampolino tre metri.

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini saranno ai nastri di partenza di questa prova e soprattutto l’atleta romana vorrà aggiungere altre soddisfazioni a quelle che ha provato nel corso di questo campionato mondiale. Si pensi al bronzo dal metro e poi soprattutto all’oro dai tre metri con Matteo Santoro. L’obiettivo è fare il meglio possibile in una specialità olimpica.

Per quanto riguarda la gara maschile non ci saranno rappresentanti del Bel Paese al via visto che Santoro e Giovanni Tocci non sono riusciti a superare il taglio della qualificazione iniziale, prima della semifinale. Di conseguenza il Bel Paese sarà spettatore.

La settima giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-7.

MONDIALI TUFFI 2025

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m donne (preliminari) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

Ore 08.00 trampolino 3m uomini (semifinali) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Ore 11.30 trampolino 3m uomini (finale) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

AZZURRI IN GARA

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m donne (preliminari) – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

Ore 08.00 trampolino 3m uomini (semifinali) – Nessun azzurro al via

Ore 11.30 trampolino 3m uomini (finale) – Nessun azzurro al via

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (trampolino 3m donne (preliminari)), RaiSport HD (trampolino 3m uomini (semifinali) e trampolino 3m uomini (finale)), Sky Sport Uno (trampolino 3m uomini (semifinali), trampolino 3m uomini (finale)), Sky Sport Mix (programma completo).

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW (programma completo).

Diretta live testuale: OA Sport (programma completo).