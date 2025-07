Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (24 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Giovedì 24 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto maschile, i primi 2 round, sia per gli uomini che per le donne, dei tuffi dalle grandi altezze e la finale del duo libero femminile ed i preliminari dell’acrobatico a squadre open del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nella pallanuoto maschile il Settebello nella finale per il 7° posto contro gli Stati Uniti, nel nuoto artistico Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero nella finale del duo libero femminile, ed il team azzurro nei preliminari dell’acrobatico a squadre open, e nei tuffi dalle grandi altezze Elisa Cosetti tra le donne e Davide Baraldi ed Andrea Barnabà nei primi due round.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (finale duo libero femminile), Rai Sport HD (tuffi dalle grandi altezze maschili, preliminari dell’acrobatico a squadre open e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Sport Arena (finale 3° posto pallanuoto maschile e finale duo libero femminile), Sky Sport Mix (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Go (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), NOW (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Eurovision Sport (finali 7° e 5° posto pallanuoto maschile), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei tuffi dalle grandi altezze e della finale del duo libero femminile.

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia ottava con 7 podi See more

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Giovedì 24 luglio

04.02 NUOTO ARTISTICO – Acrobatico a squadre open, preliminari (Italia) – Rai Sport HD, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne, round 1-2 (Elisa COSETTI) – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

08.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m uomini, round 1-2 (Davide BARALDI, Andrea BARNABA’) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

10.00 PALLANUOTO – Finale 7° posto, Italia-Stati Uniti – Eurovision Sport

11.35 PALLANUOTO – Finale 3° posto, Grecia-Serbia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

13.32 NUOTO ARTISTICO – Duo libero femminile, finale (Enrica PICCOLI/Lucrezia RUGGIERO) – Eai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.00 PALLANUOTO – Finale 5° posto, Montenegro-Croazia – Eurovision Sport

15.35 PALLANUOTO – Finale, Spagna-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (finale duo libero femminile), Rai Sport HD (tuffi dalle grandi altezze maschili, preliminari dell’acrobatico a squadre open e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Sport Arena (finale 3° posto pallanuoto maschile e finale duo libero femminile), Sky Sport Mix (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile).

Diretta streaming: Rai Play (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Sky Go (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), NOW (tuffi dalle grandi altezze maschili, nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto maschile), Eurovision Sport (finali 7° e 5° posto pallanuoto maschile).

Diretta live testuale: OA Sport (tuffi dalle grandi altezze e finale duo libero femminile).