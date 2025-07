Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (17 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Giovedì 17 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede soltanto sei incontri del torneo di pallanuoto femminile, che vedrà andare in scena nella notte italiana le semifinali per il 13° posto e poi tra mattina e primo pomeriggio gli ottavi di finale.

Il Setterosa affronterà la Cina nel match in programma alle ore 10.00 italiane: le azzurre hanno chiuso il Girone A al secondo posto, mentre le asiatiche si sono classificate terze nel Girone B. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale l’Ungheria, prima nel Girone C nella prima fase.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD (Italia-Cina), Sky Sport Mix (4 match di pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (Italia-Cina), Sky Go e NOW (4 match di pallanuoto femminile), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Italia-Cina.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Giovedì 17 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Singapore-Argentina

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Croazia-Sudafrica

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2A-3B (27) Italia-Cina – Diretta tv Rai Sport HD, Sky Sport Mix

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3A-2B (28) Nuova Zelanda-Paesi Bassi -Diretta tv Sky Sport Mix

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2C-3D (29) Grecia-Francia – Diretta tv Sky Sport Mix

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3C-2D (30) Giappone-Gran Bretagna – Diretta tv Sky Sport Mix

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (Italia-Cina), Sky Sport Mix (4 match di pallanuoto femminile).

Diretta streaming: Rai Play (Italia-Cina), Sky Go e NOW (4 match di pallanuoto femminile).

Diretta live testuale: OA Sport (Italia-Cina).