Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (15 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Martedì 15 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: si concluderà la prima fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile e si terrà la prima gara del programma di nuoto di fondo.

Nella pallanuoto femminile si terrà la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi, che andrà a definire il quadro delle qualificate ai quarti e di chi dovrà disputare gli ottavi, mentre le gare di nuoto di fondo si apriranno con la 10 km donne, che vedrà al via Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Martedì 15 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – 10 km donne (Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci) – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – ARGENTINA-STATI UNITI (Girone B)

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – GRECIA-GIAPPONE (Girone C)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – SUDAFRICA-FRANCIA (Girone D)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – GRAN BRETAGNA-SPAGNA (Girone D)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – CINA-PAESI BASSI (Girone B) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-SINGAPORE (Girone A) – Diretta tv Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – CROAZIA-UNGHERIA (Girone C) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10 km donne), Rai Sport HD (Italia-Singapore), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (nuoto di fondo e 4 match di pallanuoto femminile).

Diretta streaming: Rai Play (10 km donne e Italia-Singapore), Sky Go e NOW (nuoto di fondo e 4 match di pallanuoto femminile).

Diretta live testuale: OA Sport (10 km donne e Italia-Singapore).