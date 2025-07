Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 29 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Ottava e penultima giornata dei Mondiali di scherma a Tbilisi. La rassegna iridata prende quasi una pausa prima del grande finale di domani, visto che quest’oggi sono in programma le primissime fasi della gara a squadre di sciabola femminile e spada maschile.

Sia le sciabolatrici sia gli spadisti scenderanno in pedana nella mattina italiana per affrontare una sola sfida, quella dei sedicesimi di finale, per poi tornare domani per l’eventuale match di ottavi di finale.

Le azzurre (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) cominceranno il loro cammino contro l’Iran, per poi finire contro la vincente di India o Spagna. Gli azzurri, invece, attendono la vincente di Svezia-Turkmenistan, mentre domani agli ottavi potrebbero affrontare una tra Olanda, Germania ed Iran.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv dell’ottava giornata dei Mondiali di scherma 2025. Ci sarà solo diretta streaming sulla piattaforma Fencing TV. Non perdetevi la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

MARTEDI 29 LUGLIO

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.30 Sciabola Femminile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta streaming: Fencing TV

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola Donne a squadre – Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale

Spada Uomini a squadre – Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino