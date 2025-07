Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 25 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Quarta giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. Si assegnano le medaglie nella prova individuale di fioretto femminile ed in quella di sciabola maschile. Inoltre cominciano anche le prime prove a squadre, con gli assalti del primo turno per il fioretto maschile e la spada femminile.

Dopo non essere riuscita a conquistare nemmeno una medaglia due giorni fa, la squadra azzurra cerca il riscatto e si affida soprattutto alle fiorettiste, che possono davvero tutte puntare per un piazzamento sul podio. Fondamentale il ritorno in pedana di Martina Favaretto, ma ci saranno anche Arianna Errigo, Martina Batini ed Anna Cristino.

Nella sciabola maschile meno speranze di salire sul podio, ma gli azzurri si presentano come outsider di lusso. In particolare Luca Curatoli, che ha già assaporato in carriera il podio iridato. Ci proverà anche Michele Gallo, anche se i due azzurri si potrebbero incrociare troppo presto nel tabellone. In pedana anche Pietro Torre e Matteo Neri.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della quarta giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

VENERDI’ 25 LUGLIO

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

08.00 Fioretto Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

08.30 Fioretto Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

09.30 Spada Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 16.00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.30 alle 18.25), SkyGO, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Fioretto Donne individuale – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Batini

Sciabola Uomini individuale – Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri

Spada Donne a squadre – Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Rossella Fiamingo

Fioretto Uomini a squadre – Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi