Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 24 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Dopo un day-2 da dimenticare, l’Italia deve rialzare la testa. Oggi, giovedì 24 luglio, si disputerà la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di scherma, competizione in fase di svolgimento a Tbilisi, in Georgia. Per l’occasione non verrà assegnata alcuna medaglia, dato che assisteremo alle fase preliminare della sciabola maschile e del fioretto femminile.

Come ormai da tradizione, il programma partirà alle 7:00 con le prove dedicate alla sciabola, dove saranno della partita due rappresentanti della squadra azzurra, ovvero Matteo Neri e Pietro Torre, desiderosi di raggiungere Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati in virtù del ranking.

Successivamente, alle 8:00, saliranno in pedana le atlete del fioretto. Un segmento di importanza relativa per i nostri colori, considerato che Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino concorreranno direttamente nel tabellone del venerdì, senza dunque dover passare per la prima scrematura.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming della terza giornata dei Mondiali di scherma 2025 a Tbilis.

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA TBILISI 2025 OGGI

Giovedì 24 luglio

07:00 Sciabola maschile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64

08:00 Fioretto femminile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64

MONDIALI SCHERMA TIBILISI 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola maschile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64: Matteo Neri, Pietro Torre

Fioretto femminile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64: nessuna azzurra

MONDIALI SCHERMA TBILISI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: nessuna copertura