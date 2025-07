Nuoto artistico, l’Austria conquista l’oro mondiale nel duo tecnico femminile. Sesto posto per le azzurre Piccoli-Ruggiero

I Mondiali di nuoto artistico 2025 hanno oggi assegnato i titoli del solo libero maschile e del duo tecnico femminile. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore la giornata per i nostri colori è iniziata nel migliore dei modi, con la prima medaglia iridata di bronzo per il diciottenne Filippo Pelati, alla sua prima partecipazione in un Mondiale.

La finalissima del duo tecnico donne, conclusa da poco, ha invece incoronato l’Austria campione del mondo, grazie ad una prestazione sublime delle gemelle Anna-Maria e Eirini-Marina Alexandri. La coppia austriaca ha concluso la finale con uno score di 307.1451 punti, di cui 130.7000 di impressione artistica e 176.4451 di elementi.

Secondo posto per la Cina che si deve accontentare dell’argento Mondiale. La coppia asiatica, formata da Yanhan Lin e Yanjun Lin, ha ottenuto dalla giuria 301.4057 punti, di cui 127.7500 di impressione e 173.6557 di elementi. Completa il podio la coppia russa, che gareggia senza bandiera, composta da Maiia Doroshko e Tatiana Gayday. Score di 300.2183 per le atlete neutrali.

L’Italia chiude al sesto posto, con Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero che hanno eseguito un programma con un coefficiente di difficoltà pari a 36.9500. La coppia azzurra, ha ottenuto un punteggio 285.0441 punti, di cui 117.3500 di impressione e 167.6941 di elementi. Il medagliere dell’Italia resta così fermo ad una medaglia (Pelati bronzo), in attesa delle prossime giornate di gare.