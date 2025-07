Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (25 luglio): orari, tv, italiani in gara

I Mondiali di nuoto artistico 2025 stanno per giungere alla loro conclusione. Domani, venerdì 25 luglio, verrà disputata l’ultima giornata della rassegna iridata disputata quest’anno nella World Championship Aquatics Arena di Singapore. Ancora due le finali in programma, con in palio le ultime medaglie nel duo misto libero e nel team acrobatico.

Oggi l’Italia ha ottenuto la sua seconda medaglia del Mondiali, dopo il bronzo di Filippo Pelati. Proprio il 2007 azzurro, in coppia con Enrica Piccoli, ha conquistato un altro splendido bronzo nella finalissima del duo tecnico misto. Score di 228.0275 per la coppia italiana, anticipata solo dalla Spagna e dalla coppia neutrale formata da Maiia Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev.

Ci sono, come detto, ancora due chance di medaglia, con le finali del duo misto libero e del team acrobatico. Nella prima finale il nostro paese schiererà nuovamente Filippo Pelati, affiancato questa volta da Lucrezia Ruggiero. Per la finale del team acrobatico la squadra azzurra ha questa notte superato i preliminari in terza posizione ed è pienamente in lotta per le medaglie.

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO

Venerdì 25 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 finale duo misto libero

Ore 13.30 finale team acrobatico

ITALIANI IN GARA

Finale duo misto libero – Filippo Pelati, Lucrezia Ruggiero

Finale team acrobatico – Beatrice Andina, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice

DOVE VEDERE MONDIALI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 (finale team acrobatico e finale duo misto libero); su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (finale duo misto libero), Sky Sport Mix, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (finale team acrobatico)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport