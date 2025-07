Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (23 luglio): orari, tv, italiani in gara

I Mondiali di nuoto artistico 2025 sono pronti a vivere la loro sesta giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore andranno domani in scena i preliminari del duo libero donne e la finale del duo misto tecnico. Oggi invece è stata la volta della finale del solo libero donne e del team tecnico, che hanno assegnato i nuovi titoli iridati.

L’Italia ha finalmente sbloccato il suo medagliere con il bronzo del giovane Filippo Pelati nel solo libero. Prima medaglia per i nostri colori alla prima apparizione in un Mondiale per il talento classe 2007. Nella notte invece è toccato nuovamente ad Enrica Piccoli rappresentare la nostra nazione nella finale del solo libero donne, conclusa dall’azzurra al sesto posto.

Domani 23 luglio si disputeranno come detto i preliminari del duo libero donne, con Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero che dovranno conquistare la finalissima di giovedì. Poi sarà la volta della finale del duo misto tecnico, che assegnerà l’unica medaglia della giornata. Il nostro paese sarà rappresentato da Filippo Pelati ed Enrica Piccoli, con la speranza che il nostro medagliere si arricchisca.

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO

Mercoledì 23 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 preliminari duo libero donne

Ore 13.30 finale duo misto tecnico

ITALIANI IN GARA

Preliminari duo libero donne – Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero

Finale duo tecnico misto – Filippo Pelati, Enrica Piccoli

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 (duo tecnico misto) e Rai Sport HD (duo libero donne); per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (duo libero donne), Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Sport Arena (duo tecnico misto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport