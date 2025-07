Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (22 luglio): orari, tv, italiani in gara

I Mondiali di nuoto 2025 giungono domani alla loro quinta giornata di gare, con i primi quattro titoli iridati già assegnati. Nella giornata di martedì 22 luglio verranno disputate altre due finali: il solo libero femminile ed il team tecnico. Nuove opportunità di medaglie per l’Italia che, dopo tre giorni, ha trovato il primo bronzo con Filippo Pelati

Ieri il team free è stato conquistato dalla Cina, che ha ottenuto l’oro con uno score di 348.4779 punti. La squadra azzurra ha invece chiuso la finalissima al quinto posto, con un punteggio di 313.4337 ed un coefficiente di difficoltà di 69.3000. Vedremo se, nella giornata odierna, il nostro paese riuscirà a muovere nuovamente il suo medagliere oggi con le finali del solo libero maschile e del duo tecnico femminile.

Come detto, la giornata di domani metterà invece in palio i titoli del solo libero donne e del team tecnico. Nel solo femminile sarà ancora Enrica Piccoli a rappresentare i nostri colori, dopo il settimo posto del solo tecnico. La 26enne azzurra ha concluso il suo preliminare al sesto posto con uno score di 225.7726 e in finale proverà il difficile assalto alle medaglie. Stessa sorte ci auguriamo per il team tecnico, con la squadra azzurra pronta a stupire.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2025

Martedì 22 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 finale solo libero femminile

Ore 12.30 finale team tecnico

ITALIANI IN GARA

Finale solo libero femminile – Enrica Piccoli

Finale team tecnico – Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice

DOVE VEDERE I MONDIALI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 (solo libero femminile) e Rai Sport HD (team tecnico): per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (solo libero femminile), Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (team tecnico)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport