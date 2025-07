Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domai (24 luglio): orari, tv, italiani in gara

I Mondiali di nuoto artistico 2025 sono pronti a vivere le ultime due giornate di gara. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore si assegnerà nella giornata di domani, la penultima di questa rassegna, un altro titolo iridato, in attesa della giornata conclusiva prevista venerdì 25 luglio. Sarà la finale del duo libero donne ad incoronare le nuove campionesse Mondiali, con l’Italia che spera di essere protagonista.

Nella notte, la squadra azzurra, composta da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, ha concluso il suo preliminare in terza posizione, alle spalle solo di Spagna e delle atlete neutrali. Score di 266.9571 punti quello ottenuto dall’Italia, con un programma di coefficiente di difficoltà pari a 57.6000. Risultato che fa ben sperare in vista della finalissima di domani.

Nella giornata di oggi andrà in scena un altra finale, quella del duo tecnico misto, con Enrica Piccoli e Filippo Pelati impegnati a raggiungere un ottimo risultato. Non solo finali invece nella giornata di domani che offrirà anche l’ultimo preliminare della rassegna. Si tratta delle qualifiche del team acrobatico con l’Italia che spera di volare in finale.

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO

Giovedì 24 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 preliminari team acrobatico

Ore 13.30 finale duo libero donne

ITALIANI IN GARA

Preliminari team acrobatico – Beatrice Andina, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice

Finale duo libero donne – Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (preliminari team acrobatico) e su Rai 2 (finale duo libero donne); su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (finale duo libero donne), Sky Sport Mix (preliminari team acrobatico).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport