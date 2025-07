Mondiali nuoto artistico 2025: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero si qualificano per la finale del duo tecnico

Il Mondiale di nuoto artistico 2025 ha finalmente vissuto la sua prima giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, dopo i preliminari del solo tecnico femminile, sono andati in scena anche i preliminari del duo tecnico femminile. 39 coppie si sono infatti sfidate per ottenere l’accesso alla finale, in programma lunedì 21 luglio. Andiamo a scoprire i risultati.

La coppia che ha ottenuto lo score più alto è stata quella austriaca, formata dalle gemelle Anna-Marie ed Eirini-Marina Alexandri, con ben 305.1684 punti, di cui 181.3684 di elementi e 123.8000 di impressione artistica. Il fortissimo duo ha presentato un programma con un coefficiente di difficoltà pari a 36.3500 e sarà sicuramente in lotta per il metallo più pregiato.

Secondo posto per la Cina con Yanhan Lin e Yanjun Lin che hanno ottenuto 301.0933 punti. Completano la top 3 le russe Maiia Doroshko e Tatiana Gayday; 297.0033 il punteggio delle atlete neutrali. Molto vicino anche il Giappone con una coppia formata da Moe Higa e Tomoka Sato. Score di 293.4950 e quarto posto per le nipponiche.

Ottima prova della coppia italiana formata da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero. Le azzurre hanno presentato un programma inedito con il coefficiente di difficoltà più alta della gara (36.9500), ottenendo la settima piazza che vale l’accesso per l’ultimo atto. Score finale di 279.0533 punti per le italiane, di cui 115.3500 di elementi e 163.7033 di impressione artistica.