Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 31 luglio, tv, italiani in gara

Giovedì 31 luglio andrà in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-4 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano e c’è grande curiosità in particolare sulle batterie dei 100 stile libero femminili e dei 200 dorso maschili.

Sara Curtis, infatti, tornerà in scena per mettersi alla prova nella gara regina. Una stagione fatta di grandi miglioramenti per la giovane piemontese, intenzionata a metterli in mostra anche in una sede così prestigiosa. Vero è che la concorrenza sarà altissima e non sarà semplice per l’azzurra venire fuori. Sui blocchetti di partenza di questa gara anche Emma Virginia Menicucci.

Nell’altra distanza citata, Thomas Ceccon e Christian Bacico vorranno andare fino in fondo e il campione veneto, argento nei 100, vorrà comprendere fino in fondo il proprio valore nella doppia distanza. Attenzione poi ai 200 rana maschili con Cristian Mantegazza, in quelli femminili a Francesca Fangio e a Lisa Angiolini. Chiusura con la staffetta 4×200 stile libero femminile.

La quinta giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 100 stile libero donne – Batterie

04:31 200 dorso uomini – Batterie

04:53 200 rana donne – Batterie

05:12 200 rana uomini – Batterie

05:35 4×200 stile libero donne – Batterie

Sessione serale

13:02 200 farfalla donne – Finale

13:11 100 stile libero donne – Semifinali

13:23 200 misti uomini – Finale

13:32 100 stile libero – Finale

13:45 200 rana donne – Semifinali

14:00 50 dorso donne – Finale

14:13 200 rana uomini – Semifinali

14:31 200 dorso uomini – Semifinali

14:44 4×200 stile libero donne – Finale

AZZURRI IN GARA

Sessione mattutina

04:02 100 stile libero donne – Batterie – Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci

04:31 200 dorso uomini – Batterie – Thomas Ceccon, Christian Bacico

04:53 200 rana donne – Batterie – Francesca Fangio, Lisa Angiolini

05:12 200 rana uomini – Batterie – Cristian Mantegazza

05:35 4×200 stile libero donne – Batterie – Italia

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport