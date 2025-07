Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 1° agosto, tv, italiani in gara

Venerdì 1° agosto andrà in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-6 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano e c’è grande curiosità in particolare sulle batterie dei 100 farfalla uomini.

Ci si chiede se Thomas Ceccon sarà davvero ai nastri di partenza o meno, volendosi focalizzare altre gare di questa seconda parte del Mondiale. Con lui, sulla carta, c’è Federico Burdisso. Assisteremo alla velocità pura dei 50 stile libero con Leonardo Deplano e Luciano Zazzeri che vogliono puntare all’accesso in finale.

Stesso proposito per la 4×200 stile libero maschile e Simona Quadarella, che negli 800 stile libero femminile vorrebbe replicare quanto fatto nei 1500 sl. La romana ha dimostrato di essere in grandi condizioni e desta curiosità quello che saprà fare in questa prova. A completare il quadro Silvia Di Pietro nelle heat dei 50 farfalla.

La sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 100 farfalla uomini – Batterie

04:27 200 dorso donne – Batterie

04:51 50 stile libero uomini – Batterie

05:25 50 farfalla donne – Batterie

05:49 4×200 stile libero uomini – Batterie

06:11 800 stile libero donne – Batterie

Sessione serale

13:02 100 stile libero donne – Finale

13:10 100 farfalla uomini – Semifinali

13:21 200 dorso donne – Semifinali

13:34 50 stile libero uomini – Semifinali

13:45 200 rana uomini – Finale

13:59 200 dorso uomini – Finale

14:08 200 rana donne – Finale

14:24 50 farfalla donne – Semifinali

14:39 4×200 stile libero uomini – Finale

AZZURRI IN GARA

Venerdì 1° agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 100 farfalla uomini – Batterie – Federico Burdisso, Thomas Ceccon

04:27 200 dorso donne – Batterie – Nessuna iscritta

04:51 50 stile libero uomini – Batterie – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

05:25 50 farfalla donne – Batterie – Silvia Di Pietro

05:49 4×200 stile libero uomini – Batterie – Italia

06:11 800 stile libero donne – Batterie – Simona Quadarella

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport