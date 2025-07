Mondiali nuoto 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara

Lunedì 28 luglio andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-2 ricco di gare da circoletto rosso, che meritano un’attenzione molto particolare. In casa Italia, le attese non mancano, partendo soprattutto da quello che farà Thomas Ceccon.

Il campione veneto sarà al via delle batterie dei 100 dorso, la distanza nella quale l’anno scorso ha conquistato l’oro olimpico a Parigi e ha ottenuto nel 2022 il primato del mondo di 51.60. Le aspettative di Thomas e dell’allenatore dell’azzurro, Alberto Burlina, sono quelle di avvicinare quel limite, nella consapevolezza di avere le potenzialità anche di fare meglio.

Oltre a Ceccon, ci sarà l’altro azzurro Christian Bacico nella gara citata. Fari puntati poi su Anita Gastaldi nella medesima specialità al femminile, su Anita Bottazzo e Lisa Angiolini nei 100 rana donne, su Carlos D’Ambrosio e Filippo Megli nei 200 stile libero e su Simona Quadarella, impegnata nei suoi 1500 stile libero.

La seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 100 dorso donne – Batterie

04:23 100 dorso uomini – Batterie

04:44 100 rana donne – Batterie

05:04 200 stile libero uomini – Batterie

05:29 1500 stile libero donne – Batterie

Sessione serale

13:02 100 rana uomini – Finale

13:11 100 farfalla donne – Finale

13:19 100 dorso uomini – Semifinali

13:29 100 rana donne – Semifinali

13:46 50 farfalla uomini – Finale

13:53 100 dorso donne – Semifinali

14:08 200 stile libero uomini – Semifinali

14:20 200 misti donne – Finale

AZZURRI IN GARA

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 100 dorso donne – Batterie – Anita Gastaldi

04:23 100 dorso uomini – Batterie – Thomas Ceccon, Christian Bacico

04:44 100 rana donne – Batterie – Anita Bottazzo, Lisa Angiolini

05:04 200 stile libero uomini – Batterie – Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli

05:29 1500 stile libero donne – Batterie – Simona Quadarella

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport