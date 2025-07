Mondiali Canottaggio Under 23, ottimo inizio per l’Italia. L’Italia qualifica due barche in finale e quattro in semifinale

Inizia nel migliore dei modi la spedizione italiana ai mondiali di canottaggio Under 23, competizione che si svolge a Poznan fino a domenica 27. La squadra azzurra, al termine della prima giornata di gare, qualifica in finale due barche e ne porta altre quattro alle semifinali.

Nel singolo maschile pesi leggeri l’azzurro Luca Borgonovo vince nettamente la sua batteria con 6:59.58 e approda alla finale A con il miglior tempo. Nel due senza maschile il tandem Alessandro Timpanaro-Giuseppe Bellomo si aggiudica la batteria e accede alla semifinale, 06:32.17 il tempo di riferimento.

Nel doppio maschile Josef Giorgio Marvucic–Marco Prati staccano il pass per la semifinale vincendo la propria serie di qualificazione con il tempo di 06:24.34. Nel quattro senza l’equipaggio azzurro Giovanni Melegari-Emanuele Meliani-Francesco Garruccio-Paolo Falossi conclude la propria batteria in quinta posizione con il tempo di 06:10.18 e guadagnano le semifinali.

Nel singolo femminile pesi leggeri Melissa Schincariol vince la sua batteria con il tempo di 07:53.72 e vola in finale A. Nel doppio femminile l’equipaggio italiano formato da Alice Gnatta e Beatrice Ravini Perelli conclude la sua serie in terza posizione in 07:06.33 e passa in semifinale. Il due senza femminile Marta Orefice-Sofia Anastasia Ascalone chiude la batteria in quinta posizione con 07:25.58 e approda alla finale B. Nella corsa preliminare del singolo maschile per la categoria PR3 Luca Conti chiude in quarta posizione la sua serie con il tempo di 08:32.64.